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砂の祭典「お助け隊」が好評　南さつま市

(2017 05/04 22:35)
車いすを押す南さつま市消防本部の「お助け隊」＝南さつま市
　南さつま市で開催中の吹上浜砂の祭典で、同市消防本部の「お助け隊」が好評だ。小高い場所にあるメイン砂像群近くで、足の不自由な来場者が乗る、太いタイヤの車いすを押している。
（記事全文は５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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