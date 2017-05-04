砂の祭典「お助け隊」が好評　南さつま市

(2017 05/04 22:35)

車いすを押す南さつま市消防本部の「お助け隊」＝南さつま市

南さつま市で開催中の吹上浜砂の祭典で、同市消防本部の「お助け隊」が好評だ。小高い場所にあるメイン砂像群近くで、足の不自由な来場者が乗る、太いタイヤの車いすを押している。