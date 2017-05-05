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奄美の自然活写６５点　名瀬・常田さんが写真展

(2017 05/05 20:00)
奄美の自然を感じる写真が並ぶ常田守さんの写真展＝奄美市名瀬の奄美博物館
　奄美市名瀬の自然写真家・常田守さん（６３）の写真展「２４時間３６５日眠らない奄美大島の自然の魅力」が、同市の奄美博物館で開かれている。独自の感性で撮り続けてきた奄美の希少動植物、四季折々の森や海の風景、雄大な滝など厳選した６５点を展示している。２１日まで（１５日休館）。
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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