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ノネコ対策急げ　鹿児島大研究会が世界自然遺産登録見据え冊子作成

(2017 05/05 23:00)
ノネコ問題についてまとめた冊子を紹介する星野一昭特任教授＝鹿児島大学
　来年夏の世界自然遺産登録を目指す奄美大島や徳之島で、ノネコ（野生化した猫）が希少生物を補食する被害が後を絶たない問題について、鹿児島大学の鹿児島環境学研究会が、論点を分かりやすくまとめた冊子「人もネコも野生生物もすみよい島」を作成した。世界遺産登録の可否を左右しかねない課題と位置付け、対策を加速させるのが狙いだ。
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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