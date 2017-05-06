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船引き元気よく　坊津・唐カラ船祭り

(2017 05/06 06:30)
元気よくガラガラ船を引く子どもたち＝南さつま市坊津町泊の九玉神社
　南さつま市坊津町泊で５日、子どもたちの健やかな成長を願う「唐カラ船祭り」があった。新聞紙のかぶとをかぶった浴衣姿の男児２５人が、車輪が付いた船形の郷土玩具「ガラガラ船」を元気よく引いた。
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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