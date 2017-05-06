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理系女子増へ団体結成　鹿児島高専１３人「ロボギャルズ」

(2017 05/06 20:00)
５月１０日のワークショップに向け、準備を進める鹿児島高専の女子学生ら＝霧島市隼人
　鹿児島工業高等専門学校（霧島市隼人）の女子学生１３人が、技術者を目指す理系女子を増やす活動に取り組む学生団体「ロボギャルズ」を結成し、鹿児島高専が初めて取り組む学術事業「ＲＧＢかごしま」（９～１１日、霧島市）でデビューする。市内の小中学生を対象とした１０日のワークショップ（体験型学習会）を担当。準備を進めている。
　１３人は２～５年生。９日の式典を経て正式に発足する。霧島市民会館であるワークショップは、小中学生がプログラムを作り、車型ロボットに転送し１周約１．５メートルのコースを走らせる。見学はできない。
ロボギャルズを結成する鹿児島高専の１３人＝霧島市隼人
（記事全文は７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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