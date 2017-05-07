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県境越えごみ再資源化　大崎・そおリサイクルセンターが串間・日南の廃プラ受け入れ

(2017 05/07 13:00)
串間市と日南市から回収された廃プラスチック＝大崎町のそおリサイクルセンター
　一般ごみのリサイクル率が全国上位を占める、大崎町と志布志市の資源ごみを中間処理する、「そおリサイクルセンター」（大崎町）が４月から、宮崎県日南市と串間市の廃プラスチックの処理に乗り出している。広域でごみ処理を進める両市は、自前の施設建設を断念し、低コストで処理できる委託先としてセンターを選んだ。
　そおリサイクルセンターは、大崎町と志布志市のほか、曽於市の缶や瓶、ペットボトルなど資源ごみの中間処理をしている。
　処理の委託は、宮崎側の関係者がセンターを視察したのがきっかけ。行政間の協議を経て、処理機械の能力増強や人員増で対応できることから、受け入れが決まった。
（記事全文は７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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