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鹿児島Ｕ連敗　Ｃ大阪Ｕ－２３に０－１

(2017 05/07 00:10)
【鹿児島Ｕ－Ｃ大阪２３】前半、相手陣内に切り込みシュートを放つシティチョーク＝県立鴨池陸上競技場
　明治安田Ｊ３第７節第１日は６日、各地で２試合があった。鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は鹿児島市の県立鴨池陸上競技場でＣ大阪Ｕ－２３と対戦し、０－１で敗れて今季初の連敗を喫した。通算成績は４勝３敗（勝ち点１２）。
　琉球はＦＣ東京Ｕ－２３に３－０で快勝し、２勝目を挙げた。第７節最終日は７日に６試合がある。
　鹿児島Ｕは１３日、長野県で長野と対戦する。
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