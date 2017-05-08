児童に無償の交通教室３０年　枕崎・南海自動車学校

(2017 05/08 20:00)

自転車の正しい乗り方を学ぶ立神小児童ら＝枕崎市立神北町の南海自動車学校

枕崎市立神北町の南海自動車学校は毎年春、近くの立神小学校児童を招き、交通安全教室を開いている。児童の事故防止を願い続けて約３０年。４月２６日も５年生３６人が訪れ、自転車の乗り方を学んだ。きっかけは坂口茂社長（６３）が立神小ＰＴＡ会員だった約３０年前の道路事情。特に小学校前の県道笠沙枕崎港線（現・国道２２６号）は幅が狭く、頻繁に往来する大型バスやトラックと児童が接触するなど危険だったという。毎回、通常業務を一時止めて無償での開催。坂口社長は「交通教育に携わる者の使命として、子どもたちの交通安全に少しでも役に立てたら」と話している。