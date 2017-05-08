児童に無償の交通教室３０年 枕崎・南海自動車学校
(2017 05/08 20:00)
自転車の正しい乗り方を学ぶ立神小児童ら＝枕崎市立神北町の南海自動車学校
きっかけは坂口茂社長（６３）が立神小ＰＴＡ会員だった約３０年前の道路事情。特に小学校前の県道笠沙枕崎港線（現・国道２２６号）は幅が狭く、頻繁に往来する大型バスやトラックと児童が接触するなど危険だったという。
毎回、通常業務を一時止めて無償での開催。坂口社長は「交通教育に携わる者の使命として、子どもたちの交通安全に少しでも役に立てたら」と話している。
- 児童に無償の交通教室３０年 枕崎・南海自動車学校(05/08 20:00)
- 旭川動物園長 命の尊さ訴え 鹿児島学園５０周年記念講演会(05/08 13:00)
- 垂水高「フィッシュガール」 カンパチの解体実演(05/08 06:30)
- 地元商店主が知識や技伝授 伊佐で「まちゼミ」(05/07 22:00)
- 県境越えごみ再資源化 大崎・そおリサイクルセンターが串間・日南の廃プラ受け入れ(05/07 13:00)
- 認知症行方不明 ４年で倍 鹿児島県内(05/07 06:30)
- 鹿児島Ｕ連敗 Ｃ大阪Ｕ－２３に０－１(05/07 00:10)
- 平成新茶まつり 香味堪能 ＪＲ鹿児島中央駅・アミュ広場(05/07 00:00)
- 理系女子増へ団体結成 鹿児島高専１３人「ロボギャルズ」(05/06 20:00)
- こどもの日体験、熱戦 汗かき声出し笑顔満開 鹿児島県内(05/06 13:00)
- 船引き元気よく 坊津・唐カラ船祭り(05/06 06:30)
- ノネコ対策急げ 鹿児島大研究会が世界自然遺産登録見据え冊子作成(05/05 23:00)
- 命の恩人お礼言わせて 蘇生処置協力の２人捜す 鹿児島市の男性(05/05 22:00)
- 奄美の自然活写６５点 名瀬・常田さんが写真展(05/05 20:00)
- 巨体躍動 島民熱狂 徳之島全島一闘牛大会・伊仙町(05/05 13:00)
- 養老馬の世話お手伝い 日置の夫婦、毎週湧水町の牧場へ(05/05 06:30)
- 中央駅周辺の３商店街が振興へ連携 地図やＳＮＳ使い魅力発信(05/04 23:00)
- 砂の祭典「お助け隊」が好評 南さつま市(05/04 22:35)
- １０回目のやねだん芸術祭 鹿屋市串良・柳谷町内会(05/04 20:00)
- ＧＷ後半スタート、旅行客らで混雑 鹿児島県内交通機関(05/04 13:00)
- 施行７０年の憲法記念日 鹿児島県内で改憲派と護憲派が集会(05/04 06:30)
- 知覧で戦没者慰霊祭 特攻隊員１０３６人の冥福祈る(05/03 23:58)
- ３０回目迎えた吹上浜砂の祭典が開幕 南さつま、３１日まで(05/03 23:15)
- 阿久根駅にレトロ映画看板 ８２歳の元職人腕ふるう(05/03 20:00)
- キロ平均６５００円 初夏到来、種子島でトコブシ初競り(05/03 13:00)
- 出水麓歴史館がオープン、武家屋敷群の魅力発信(05/03 06:30)
- ３日開幕、南さつまで「２０１７吹上浜砂の祭典」前夜祭(05/03 00:15)
- 桜島噴煙４０００メートル 鹿児島市街地など降灰(05/02 22:45)
- 友好の証しに 奄美出身者ら東京の小学校にソテツ寄贈(05/02 21:15)
- 「ＧＯ！指宿」アロハ宣言 南国ムード演出 指宿市(05/02 13:00)