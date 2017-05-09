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糖度は上々　徳光スイカ収穫始まる　指宿・山川

(2017 05/09 13:00)
収穫した徳光スイカを積み込む宮田実吉さん夫妻＝指宿市山川岡児ケ水
　指宿市山川特産の「徳光スイカ」の収穫が始まった。３～４月の低温や曇天の影響で小玉が多いものの、糖度は上々という。７月上旬まで鹿児島県内に向けて出荷される。
　ＪＡいぶすき山川西瓜部会は、昨年より１週間遅く８日に初出荷を迎えた。同市山川岡児ケ水の宮田実吉さん（７４）は、早朝から妻フミ子さん（７０）とハウスに実った約２００玉を一つ一つ確認しながら収穫し、軽トラックに次々と積み込んだ。
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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