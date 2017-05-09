糖度は上々　徳光スイカ収穫始まる　指宿・山川

(2017 05/09 13:00)

収穫した徳光スイカを積み込む宮田実吉さん夫妻＝指宿市山川岡児ケ水

指宿市山川特産の「徳光スイカ」の収穫が始まった。３～４月の低温や曇天の影響で小玉が多いものの、糖度は上々という。７月上旬まで鹿児島県内に向けて出荷される。ＪＡいぶすき山川西瓜部会は、昨年より１週間遅く８日に初出荷を迎えた。同市山川岡児ケ水の宮田実吉さん（７４）は、早朝から妻フミ子さん（７０）とハウスに実った約２００玉を一つ一つ確認しながら収穫し、軽トラックに次々と積み込んだ。