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旧島津公爵邸　完成１００年祝う　東京・清泉女大

(2017 05/09 11:00)
旧島津公爵邸の完成１００年を祝い、記念撮影する式典参列者ら＝東京・品川の清泉女子大学
　東京都品川区の清泉女子大学内に立つ旧島津公爵邸が完成１００年を迎え、記念式典が８日、現地であった。大学や鹿児島県の関係者が出席し、今も美しく重厚な姿を残す洋館の歴史に思いをはせた。
　公爵邸は島津家３０代当主の島津忠重が、鹿鳴館などを手掛けた英国人建築家ジョサイア・コンドルに設計を依頼し、１９１５（大正４）年に建物が完成。内装整備後の１７年５月８日に大正天皇、皇后を迎えて披露された。
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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