自動車税、期限内に　鹿児島県が呼び掛け

(2017 05/09 00:45)

自動車税の期限内納付を呼び掛けるポスター

鹿児島県は８日、２０１７年度自動車税の納税通知書を個人・法人向けに約５１万５０００通発送した。税務課は「行政サービスを行う上で貴重な財源。３１日までの期限内に納めてほしい」と呼び掛けている。同課によると、自動車税は１７年度当初予算で１７３億１１００万円を見込み、県税収入１２．０％を占める。