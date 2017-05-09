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自動車税、期限内に　鹿児島県が呼び掛け

(2017 05/09 00:45)
自動車税の期限内納付を呼び掛けるポスター
　鹿児島県は８日、２０１７年度自動車税の納税通知書を個人・法人向けに約５１万５０００通発送した。税務課は「行政サービスを行う上で貴重な財源。３１日までの期限内に納めてほしい」と呼び掛けている。
　同課によると、自動車税は１７年度当初予算で１７３億１１００万円を見込み、県税収入１２．０％を占める。
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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