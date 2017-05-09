２人の女性デザイナーが制作　伊作和紙のオブジェ好評

(2017 05/09 23:30)

「伊作和紙の可能性を広げたい」と話す原口敬子さん（左）と奥平伊代里さん。後ろの絵は奥平さんの作品＝鹿児島市鴨池１丁目

藩政時代から日置市吹上に伝わる伊作和紙を使い、鹿児島市の女性デザイナー２人が作るモダンな照明やオブジェなどが評判だ。伝統和紙の美しさを生かしつつ現代の暮らしにマッチした作品に、県内外から注文が舞い込んでいる。原口敬子さん（３０）＝鴨池１丁目＝と奥平伊代里さん（２７）＝伊敷６丁目。２年前、原口さんが市内に構えた和紙ギャラリー兼工房を中心に活動する。原口さんは和紙に繊維などを絡めた間接照明やランプシェード、タペストリーなどを手がける。奥平さんは和紙の風合いを生かした絵を制作。作品は県内外の医療施設やホテル、飲食店などに収められている。問い合わせは和紙ギャラリー「Ｋ ｗａｓｈｉ ｄｅｓｉｇｎ ｌａｂ．」＝０９０（８９１５）６８４６。