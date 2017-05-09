アートトラック１５０台一堂に　伊佐でチャリティー撮影会

(2017 05/09 20:13)

電飾に点灯したアートトラックを撮影する見物客たち＝伊佐市の菱刈農村公園

派手な電飾と竜やアニメキャラクターなどのペイントを車体に施したアートトラックを一堂に集めたチャリティー撮影会が３日、伊佐市の菱刈農村公園で開かれた。日が暮れると一斉に点灯、見物客がカメラに収めていた。県内のアートトラック愛好家でつくる「龍桜船団」（本部・伊佐市）が、毎年開催し１７回目。今年は西日本各地から約１５０台が参加し、昼間はステージショーで盛り上げた。バザーなどの益金は、熊本地震被災地への支援金や同市内の子ども発達支援センターに寄付される。