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創立１２０年祝う　加治木高吹奏楽部が記念演奏会

(2017 05/09 22:00)
ダンス部と熱いステージを披露する吹奏楽部＝姶良市の加音ホール
　姶良市の加治木高校創立１２０周年を記念した吹奏楽部定期演奏会が６日、加音ホールであった。在校生や保護者、卒業生ら約７００人が来場。多彩な音楽や、コーラス部、ダンス部が出演した熱いステージを堪能した。
　４部構成で、コンクール課題曲や合奏曲などを次々と披露した。吹奏楽部員がシナリオを考えた音楽劇の上演もあり、凝った演出で観客を楽しませた。１２０周年を記念し、卒業生らが校歌を歌うコーナーもあった。
（記事全文は１０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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