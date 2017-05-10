裁判所をより身近に　桜島中で出前授業　鹿児島地裁

(2017 05/10 06:30)

裁判所について説明する谷矢愛裁判官＝鹿児島市の桜島中学校

裁判所を身近に感じてもらおうと、鹿児島地裁は９日、鹿児島市の桜島中学校で出前授業をした。１、３年生ら約４０人が参加し、裁判の仕組みなどについて理解を深めた。憲法週間行事の一環。谷矢愛裁判官らが、職員の仕事内容や裁判の種類、三審制などについてクイズを交えて説明。金銭トラブルの民事裁判を例に、裁判の流れや和解手続きを紹介した。