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観光誘客を促進　知覧武家屋敷に藤棚広場完成

(2017 05/10 22:15)
よろいかぶとを着け、撮影する観光客ら＝南九州市知覧
　南九州市の知覧武家屋敷庭園群内の藤棚広場で３日、広場などの完成を祝い、地元の造園業者らが花苗や新茶を振る舞った。
　武家屋敷観光の誘客促進を目的に、県が２０１５～１６年度に庭園群内２カ所を整備。整備に関わった南薩造園協会が完成を周知しようと開いた。
（記事全文は１１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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