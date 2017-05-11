指宿・今和泉「篤姫ガイド会」１０周年　ともに観光楽しむ

(2017 05/11 06:30)

篤姫の好物ビワ色のジャンパーに身を包み、１０周年を祝う篤姫観光ガイド会メンバーら＝指宿市のＪＲ薩摩今和泉駅

天璋院篤姫ゆかりの地、指宿市岩本の今和泉地区を案内する「篤姫観光ガイド会」が、１０周年を迎えた。ガイド会は、ＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」の放送を機に発足、鹿児島県内の市民ガイドの先駆け的存在でもある。「ともに楽しむ」をモットーに、これまで１４万人以上を案内してきた。来年は大河ドラマ「西郷どん」の放送が控える。メンバーは「もっと指宿を発信しよう」と意気込んでいる。ガイド会は、ドラマ放映前年の０７年４月、市観光協会などでつくる「魅力ある指宿まちづくり協議会」の講習を受けた市民で発足した。３９人のメンバーがＪＲ薩摩今和泉駅を拠点に予約制で案内。現在は５０～８０代の２９人が登録。観光案内のほか観光特急「指宿のたまて箱」号の歓迎旗振りにも参加する。