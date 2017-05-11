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硫黄山警戒レベル２、火口周辺に通行規制看板　えびの市

(2017 05/11 00:30)
立ち入り禁止の看板を設置し、遊歩道をロープで規制するえびの市職員＝１０日午前７時すぎ、同市のえびの高原
　鹿児島、宮崎両県にまたがる霧島山・えびの高原の硫黄山で噴火警戒レベルが２（火口周辺規制）に引き上げられたことを受け、えびの市は１０日朝、周辺の登山道や県道を通行規制するため、看板やロープを設置した。
　同市基地・防災対策課の外赤裕二課長補佐は「遊歩道などの安全対策に万全を期した。登山は、立ち入り禁止区域外で楽しんでほしい」と呼び掛けた。
（記事全文は１１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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