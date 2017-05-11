硫黄山警戒レベル２、火口周辺に通行規制看板 えびの市
(2017 05/11 00:30)
立ち入り禁止の看板を設置し、遊歩道をロープで規制するえびの市職員＝１０日午前７時すぎ、同市のえびの高原
同市基地・防災対策課の外赤裕二課長補佐は「遊歩道などの安全対策に万全を期した。登山は、立ち入り禁止区域外で楽しんでほしい」と呼び掛けた。
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