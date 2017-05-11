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赤土バレイショ収穫真っ盛り　長島町

(2017 05/11 20:00)
青空の下、次々と収穫されるバレイショ＝長島町蔵之元
　長島町の主要農産物である赤土バレイショの収穫が最盛期を迎えている。海岸に近い畑では今月初旬にほぼ収穫を終えたが、蔵之元や平尾などの高台では今がピークとなっている。
（記事全文は１２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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