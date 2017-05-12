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米軍機、奄美への着陸３６回　民間空港で全国４位　１６年国交省調査

(2017 05/12 13:00)
　昨年１年間に米軍機が奄美空港に着陸した回数は３６回で、全国の民間空港８９カ所のうち４番目に多かったことが１１日、国土交通省航空局のまとめで分かった。全国最多だった前年の６２回から大きく減少したものの、奄美空港の利用が恒常化していることが浮き彫りになった。
（記事全文は１２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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