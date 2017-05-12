TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業

養殖岩ガキ　旬迎え出荷本格化　長島町

(2017 05/12 20:00)
岩ガキの殻の洗浄、計量などの出荷準備が行われるいかだ上の作業場＝長島町
　長島町諸浦で夏場に旬を迎える養殖「岩ガキ」の出荷が本格化した。生食用として主に関東や全国展開の居酒屋などへ７月いっぱい出荷される。錦盛丸水産の水永一朗さん（４８）が２０１０年、夏場の収入対策として養殖に取り組み始めた。
ぷるんと膨らんだ大きな身がいっぱいの岩ガキ
（記事全文は１３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ