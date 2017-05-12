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色鮮やかなバラ見頃　鹿児島市・錦江湾公園

(2017 05/12 22:15)
色とりどりのバラが見頃を迎えている錦江湾公園＝鹿児島市平川町
　鹿児島市平川町の錦江湾公園で、２４３種約１３００株のバラが見頃を迎えている。１２日は、雨の降る時間帯もあったが、訪れた見物客は鮮やかな色合いや甘い香りを楽しんでいた。
（記事全文は１３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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