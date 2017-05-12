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ボクシング・村中選手が初の世界王座戦　89歳恩師・京田さん渡英「見届ける」

(2017 05/12 23:45)
日本フライ級王座を獲得し、祝勝会で京田薩夫さん（左）とがっちり肩を組む村中優選手＝２０１４年２月、鹿児島市
　１３日（日本時間１４日午前）の世界ボクシング協会（ＷＢＡ）スーパーフライ級タイトルマッチで世界初挑戦する村中優（すぐる）選手（３１）＝鹿児島市出身、フラッシュ赤羽＝を応援するため、８９歳の恩師・京田薩夫さん＝同市＝が１１日、試合会場の英国に入った。村中選手を中学時代から見守ってきた恩師は「人生を懸けた勝負を見届けたい」と、教え子の王座獲得を期待している。
（記事全文は１３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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