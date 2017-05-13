交通事故の愛犬 特注車いすで介護３年 徳之島・島田さん
(2017 05/13 13:00)
観光客や他の犬の飼い主と交流するラッキーと島田須尚さん（左）＝徳之島町亀津新港
車いす犬・ラッキーの介護をする島田須尚さん＝徳之島町亀津
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