交通事故の愛犬　特注車いすで介護３年　徳之島・島田さん

(2017 05/13 13:00)

観光客や他の犬の飼い主と交流するラッキーと島田須尚さん（左）＝徳之島町亀津新港

車いす犬・ラッキーの介護をする島田須尚さん＝徳之島町亀津

「安楽死させなくて良かった」―。徳之島町亀津の島田須尚（すなお）さん（７１）は、下半身不随の愛犬・ラッキー（オス・４歳）の世話を約３年間続けている。ラッキーは交通事故に遭い、安楽死という選択もあったが、介護していくことを決断。埼玉県の業者に特注した車いすで散歩するラッキーとのツーショットは、島の日常の風景になっている。