住民意見公開を検討　本庁舎新設計画・屋久島町

(2017 05/14 06:30)

宮浦小学校区で開かれた意見交換会（手前は新設する役場本庁舎の模型）＝屋久島町の宮之浦公民館

屋久島町は賛否が割れた役場本庁舎の新設計画について、４月２０日から５月１３日まで、町民との意見交換会を９小学校区で順次開いた。町民側から出た意見の公開を求める声も上がり、町はホームページなどに掲載する方向で検討している。意見交換会では、町の担当者や設計業者らが約１時間半、計画の経緯や設計内容を説明し、町民との意見交換は約３０分設けられた。参加者からは３支所の職員数が減ることへの不安や、介護施設として支所の空きスペースの利用を求める意見が出た。