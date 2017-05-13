島口使いんしょろ　観光振興へ“参考書”　奄美市

(2017 05/13 20:00)

完成したハンドブックを手にする奄美博物館の職員＝奄美市名瀬

奄美市の文化財の活用方法を探る奄美遺産活用実行委員会（会長・朝山毅市長）が、市内で使われる島口（しまぐち）（方言）をまとめたハンドブックを４０００部作製した。教育や観光振興に役立てる狙い。市内の全小中学校に配布するほか、観光客向けにホテルなどにも置く。作製に携わった奄美博物館の久伸博館長（５６）は、「島口を使うことで子供たちは両親や祖父母と、観光客は地域の方たちと触れ合うきっかけになってほしい」と呼び掛けている。島くとぅば使いんしょろ（島口使ってみよう）。