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奄美地方梅雨入り

(2017 05/13 22:10)
　鹿児島地方気象台は１３日、奄美地方が梅雨入りしたとみられる、と発表した。平年より２日遅く、昨年より３日早い。
　気象台によると、奄美地方では今後１週間、前線や湿った空気の影響で曇が広がりやすく、週の中ごろに雨が降る見込み。平年、奄美の梅雨明けは６月２９日ごろ。九州南部の梅雨入りは平年が５月３１日ごろで、昨年は５月２４日ごろだった。
（記事全文は１４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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