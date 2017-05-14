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鹿児島Ｕ３連敗　長野に１－２

(2017 05/14 00:30)
【鹿児島Ｕ－長野】３連敗し肩を落とす鹿児島Ｕの選手たち＝長野Ｕスタジアム
　明治安田Ｊ３第８節第１日は１３日、各地で４試合があった。鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は長野県の長野Ｕスタジアムで長野と対戦し、１－２で敗れ３連敗した。通算成績は４勝４敗（勝ち点１２）。
　栃木はＦＣ東京Ｕ－２３を１－０で破った。４勝４分けで無敗をキープし、勝ち点１６。琉球は沼津、Ｃ大阪Ｕ－２３は富山とそれぞれ引き分けた。
　鹿児島Ｕは２８日、秋田県で秋田と対戦する。
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