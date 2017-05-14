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日置市長選、３人が立候補

(2017 05/14 11:52)
　任期満了に伴う日置市長、市議会議員選挙が１４日告示された。市長選は正午現在、現職で４期目を目指す宮路高光氏（６６）、新人で元広告制作会社員の西田征博氏（５２）、新人で元鹿児島県商工労働水産部長の田中和彦氏（６３）が立候補した。
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