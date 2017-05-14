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村中　判定で敗れる　ＷＢＡスーパーフライ級

(2017 05/14 15:02)
　世界ボクシング協会（ＷＢＡ）スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦が１３日（日本時間１４日午前）、英国のバーミンガムで行われ、挑戦者で鹿児島市出身の村中優（すぐる）＝フラッシュ赤羽＝は王者カリド・ヤファイ（英国）に０－３の判定で敗れ、世界初挑戦での王座奪取はならなかった。
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