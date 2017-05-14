日置市長選、12年ぶり選挙戦

(2017 05/14 17:00)

任期満了に伴う日置市長選挙は１４日告示され、現職と新人２人の計３人が立候補し、１２年ぶりの選挙戦となった。立候補したのは、現職で４期目を目指す宮路高光氏（６６）、新人で元広告制作会社員の西田征博氏（５２）、新人で元鹿児島県商工労働水産部長の田中和彦氏（６３）。いずれも無所属。