ソマリア沖海賊対処終え６０人帰還　海自鹿屋基地

(2017 05/15 23:30)

海賊対処活動を終えて帰還し、家族らの出迎えを受ける隊員＝鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地

アフリカ東部ソマリア沖アデン湾で約３カ月間、海賊対処活動に当たった海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿屋市）の隊員ら約６０人が１５日、同基地に帰還した。家族ら約２５０人が出迎え、隊員は無事の再会に笑顔を見せた。２６次要員として１月下旬に出発し、ジブチを拠点に活動。Ｐ３Ｃ哨戒機による警戒監視飛行は６３回、計約４８７時間に及んだ。４月には貨物船への海賊行為が１件あり、迅速な監視飛行で解決につなげたという。