幕末の薩摩藩家老・小松帯刀展始まる　鹿児島市黎明館

(2017 05/16 20:30)

小松帯刀をはじめ、幕末薩摩藩関連の資料に見入る来場者ら＝１６日、鹿児島市の黎明館

大政奉還から１５０年の節目に合わせ、企画展「小松帯刀とその時代」が１６日、鹿児島市の黎明館で始まった。薩摩藩家老として藩政を取り仕切り、将軍徳川慶喜との折衝役も務め、大政奉還の実現に尽力した小松の半生や功績をひもとく。９月３日まで。５章構成で小松の手紙や写真パネルなど約１４０点が並ぶ。慶喜が大政奉還について諸藩重臣に意見を求めた際、薩摩代表として出席し、その結果を伝える手紙を紹介。朝廷や幕府との関係強化に努め、信頼を得ていた様子も各資料からうかがえる。同館＝099(222)5100。