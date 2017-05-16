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十島村の有人７島巡回　レントゲン便、村民の健康チェック

(2017 05/16 23:45)
胃がんなどの検診を受ける住民ら＝１６日、十島村中之島
　十島村の有人７島を巡って住民の健康状態をチェックする“レントゲン便”が、今年も始まった。胃がんなどの検診車を乗せた村営船「フェリーとしま」は１６日、口之島から悪石島までの北部５島を巡回した。
　フェリーは各島１～２時間停泊。各島の港で、肺がん、胃がん、子宮がん、骨粗しょう症の検診を行うほか狂犬病の予防接種もある。
　十島村には、７００人（１５日現在）が暮らし、うち約３割が６５歳以上。各島には診療所はあるが病院がなく、月に数回、派遣医が巡回している。
（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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