十島村の有人７島巡回　レントゲン便、村民の健康チェック

(2017 05/16 23:45)

胃がんなどの検診を受ける住民ら＝１６日、十島村中之島

十島村の有人７島を巡って住民の健康状態をチェックする“レントゲン便”が、今年も始まった。胃がんなどの検診車を乗せた村営船「フェリーとしま」は１６日、口之島から悪石島までの北部５島を巡回した。フェリーは各島１～２時間停泊。各島の港で、肺がん、胃がん、子宮がん、骨粗しょう症の検診を行うほか狂犬病の予防接種もある。十島村には、７００人（１５日現在）が暮らし、うち約３割が６５歳以上。各島には診療所はあるが病院がなく、月に数回、派遣医が巡回している。