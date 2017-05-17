動物愛護団体、６年で猫９００匹に不妊去勢手術 鹿児島市
(2017 05/17 13:00)
甲突川河畔で捕獲した野良猫を確認する鶴田優子さん＝鹿児島市甲突町
取り組むのはＮＰＯ法人「犬猫と共生できる社会をめざす会鹿児島」（杉木和子理事長）のメンバー。
桜島港や城山、ドルフィンポート、甲突川沿いの維新ふるさとロードなどで野良猫の存在を聞き込むと、エサを入れた捕獲器を設置する。猫が入ったら、協力する動物病院で手術。手術済みの印に、猫の耳先を小さくカットする「さくらねこ」にして、元の場所へ戻す。子猫の場合は保護し、里親を探す。
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