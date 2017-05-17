ボンタンの花咲き誇る　阿久根

(2017 05/17 20:00)

緑との美しいコントラストで咲き誇るボンタンの花＝阿久根市山下

阿久根市の特産、ボンタンの花が満開状態を迎えている。主産地である同市山下の尾崎、弓木野地区では畑近くを通ると白く咲き誇る花からさわやかな甘酸っぱい香りが漂ってくる。巨大さをほこるボンタンは花も直径４センチほどで他のかんきつ類より大きい。多いものでは数十個の花を房状につけるのも特徴。開花期は間もなく終わり、７月には小さな実をつけて、１１月下旬に収穫が始まる。