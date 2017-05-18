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ハマグリ順調に増殖　技術確立目指す　姶良・網掛川干潟再生の会

(2017 05/18 20:00)
干潟で取り組んでいる袋網方式＝姶良市の網掛川河口（網掛川干潟再生の会提供）
　姶良市の網掛川漁業協同組合と地域おこし団体でつくる「網掛川干潟再生の会」は、河口干潟で、ハマグリを増やす「増殖」に試験的に取り組んでいる。国の補助事業を活用して２０１５年１０月に始め、これまで稚貝の生育は順調という。２０年度まで継続し、技術確立を目指す。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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