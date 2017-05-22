日置市長選 宮路氏４選 市議２２人決まる
(2017 05/22 00:30)
任期満了に伴う日置市長選、市議選は２１日投開票があった。無所属３人の争いとなった市長選は、現職の宮路高光氏（６６）が、元鹿児島県商工労働水産部長の田中和彦氏（６３）、元広告制作会社員の西田征博氏（５２）の新人２人を破り、４期目の当選を果たした。
２３人が立候補した市議選（定数２２）は現職１３人、元職１人、新人８人が当選した。党派別は公明１、共産１、社民１、他は無所属。
２３人が立候補した市議選（定数２２）は現職１３人、元職１人、新人８人が当選した。党派別は公明１、共産１、社民１、他は無所属。
◇日置市長選開票結果
(21日午後９時55分、選管最終)
◇日置市議選開票結果
(21日午後10時54分、選管最終)
(定数22－23、得票順)
(21日午後９時55分、選管最終)
|当
|13,747
|宮路 高光
|66
|無現
|11,284
|田中 和彦
|63
|無新
|1,730
|西田 征博
|52
|無新
◇日置市議選開票結果
(21日午後10時54分、選管最終)
(定数22－23、得票順)
|当
|1,943
|池満 渉
|62
|無現
|当
|1,727
|黒田 澄子
|57
|公現
|当
|1,564
|樹 治美
|67
|無新
|当
|1,503
|田畑 純二
|72
|無現
|当
|1,416
|福元 悟
|60
|無新
|当
|1,347
|漆島 政人
|64
|無現
|当
|1,314
|冨迫 克彦
|59
|無新
|当
|1,293
|佐多 申至
|55
|無新
|当
|1,255
|坂口 洋之
|46
|社現
|当
|1,102
|門松 慶一
|63
|無現
|当
|1,079
|留盛浩一郎
|58
|無現
|当
|1,064
|山口 政夫
|66
|無新
|当
|1,052
|是枝みゆき
|57
|無新
|当
|1,047
|大園 貴文
|57
|無現
|当
|1,029
|並松 安文
|65
|無現
|当
|1,028
|山口 初美
|63
|共現
|当
|1,001
|中村 尉司
|52
|無現
|当
|993
|桃北 勇一
|52
|無新
|当
|889
|下御領昭博
|63
|無現
|当
|876
|重留 健朗
|59
|無新
|当
|849
|橋口 正人
|61
|無現
|当
|722
|西薗 典子
|71
|無元
|570
|畠中 弘紀
|53
|無現
|(案分票の小数点以下は切り捨て)
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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