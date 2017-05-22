TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 選挙 ＞ 市町村長選

日置市長選　宮路氏４選　市議２２人決まる

(2017 05/22 00:30)
　任期満了に伴う日置市長選、市議選は２１日投開票があった。無所属３人の争いとなった市長選は、現職の宮路高光氏（６６）が、元鹿児島県商工労働水産部長の田中和彦氏（６３）、元広告制作会社員の西田征博氏（５２）の新人２人を破り、４期目の当選を果たした。
　２３人が立候補した市議選（定数２２）は現職１３人、元職１人、新人８人が当選した。党派別は公明１、共産１、社民１、他は無所属。
◇日置市長選開票結果
(21日午後９時55分、選管最終)
13,747宮路　高光66無現
11,284田中　和彦63無新
1,730西田　征博52無新


◇日置市議選開票結果
(21日午後10時54分、選管最終)
(定数22－23、得票順)
1,943池満　　渉62無現
1,727黒田　澄子57公現
1,564樹　　治美67無新
1,503田畑　純二72無現
1,416福元　　悟60無新
1,347漆島　政人64無現
1,314冨迫　克彦59無新
1,293佐多　申至55無新
1,255坂口　洋之46社現
1,102門松　慶一63無現
1,079留盛浩一郎58無現
1,064山口　政夫66無新
1,052是枝みゆき57無新
1,047大園　貴文57無現
1,029並松　安文65無現
1,028山口　初美63共現
1,001中村　尉司52無現
993桃北　勇一52無新
889下御領昭博63無現
876重留　健朗59無新
849橋口　正人61無現
722西薗　典子71無元
570畠中　弘紀53無現
(案分票の小数点以下は切り捨て)


（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ