日置市長選 宮路氏４選 市議２２人決まる

(2017 05/22 00:30)

任期満了に伴う日置市長選、市議選は２１日投開票があった。無所属３人の争いとなった市長選は、現職の宮路高光氏（６６）が、元鹿児島県商工労働水産部長の田中和彦氏（６３）、元広告制作会社員の西田征博氏（５２）の新人２人を破り、４期目の当選を果たした。

２３人が立候補した市議選（定数２２）は現職１３人、元職１人、新人８人が当選した。党派別は公明１、共産１、社民１、他は無所属。