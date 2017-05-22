１８年１月めどに結論 鹿児島県議会定数検討委が初会合

(2017 05/22 22:55)

鹿児島県議会の議員定数等検討委員会は２２日、２０１９年４月の改選に向け、「総定数５１、２１選挙区」の見直しを含め、議論を始めた。総定数、区割り、選挙区ごとの定数の３項目について、来年１月をめどに結論を出すことを決めた。

委員は自民５人、県民連合２人、公明１人で、オブザーバーで共産１人、無所属１人が加わる。委員長は鶴薗真佐彦氏（自民）。次回以降、具体的な議論に入る。