１８年１月めどに結論 鹿児島県議会定数検討委が初会合
(2017 05/22 22:55)
鹿児島県議会の議員定数等検討委員会は２２日、２０１９年４月の改選に向け、「総定数５１、２１選挙区」の見直しを含め、議論を始めた。総定数、区割り、選挙区ごとの定数の３項目について、来年１月をめどに結論を出すことを決めた。
委員は自民５人、県民連合２人、公明１人で、オブザーバーで共産１人、無所属１人が加わる。委員長は鶴薗真佐彦氏（自民）。次回以降、具体的な議論に入る。
委員は自民５人、県民連合２人、公明１人で、オブザーバーで共産１人、無所属１人が加わる。委員長は鶴薗真佐彦氏（自民）。次回以降、具体的な議論に入る。
（記事全文は２３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- １８年１月めどに結論 鹿児島県議会定数検討委が初会合(05/22 22:55)
- ５０回目田苑酒蔵コンサート ４００人がクラシック堪能 薩摩川内(05/22 20:25)
- 海と空から孤立者救出 西之表で鹿児島県総合防災訓練(05/22 13:00)
- ＮＨＫ旗鹿児島県選抜高校野球 鹿城西、鹿実下す(05/22 06:30)
- 日置市長選 宮路氏４選 市議２２人決まる(05/22 00:30)
- ２５００人がヨイヤサー 東京・渋谷で２０回目・鹿児島おはら祭(05/21 23:00)
- マグロの頭や尾、希少部位で新メニュー 串木野市漁協食堂(05/21 20:30)
- 地元アピールへ魅力学ぶ 霧島市・陵南小(05/21 13:00)
- 身近な鳥を写真で紹介 志布志(05/21 06:30)
- 個性光る７８０点 第６４回県美展が開幕 鹿児島市立美術館・黎明館(05/20 23:00)
- 思い、黒潮に乗せ ４６回目の漂流瓶作り 西之表市・安城小(05/20 22:00)
- “聖地”駆け抜け別れ 建て替えの根占競技場(05/20 20:00)
- さつま揚げレシピ集作成 いちき串木野市・協力隊の高嶋さん(05/20 13:00)
- チャイナエア鹿児島―台北 ７月から１便増、週５便に(05/20 06:30)
- 外来の毒グモ「ハイイロゴケグモ」 指宿市で初確認(05/19 23:00)
- 島の食材、仏料理に 奄美高生がクルーズ客をおもてなし(05/19 22:00)
- 全国各地から食のプロ来訪 かつお節学ぶ 枕崎(05/19 20:00)
- 栄光目指し選手ら全力 鹿児島県高校総体開幕(05/19 13:00)
- 鹿児島湾直下地震に備え初訓練 霧島市(05/19 06:30)
- 魚食の普及目指し絵本発行 鹿児島県漁連(05/19 00:00)
- 気分はもう夏 涼味堪能 鹿児島市・慈眼寺そうめん流し(05/18 23:40)
- ハマグリ順調に増殖 技術確立目指す 姶良・網掛川干潟再生の会(05/18 20:00)
- ほんのり赤く、梅鈴なり 鹿児島市(05/18 13:00)
- 砂の祭典 熊本城砂像制作の崇城大学生ら、来年に意欲(05/18 06:30)
- 衆院に鹿児島緑茶が初登場(05/17 23:00)
- 「共謀罪」高まる不安 鹿児島大生の過半数「分からない」(05/17 22:45)
- ボンタンの花咲き誇る 阿久根(05/17 20:00)
- 動物愛護団体、６年で猫９００匹に不妊去勢手術 鹿児島市(05/17 13:00)
- イルカの群れゆったり、鹿児島港・北埠頭周辺に４０頭(05/17 06:30)
- 十島村の有人７島巡回 レントゲン便、村民の健康チェック(05/16 23:45)