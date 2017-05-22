TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 政治・行政

１８年１月めどに結論　鹿児島県議会定数検討委が初会合

(2017 05/22 22:55)
　鹿児島県議会の議員定数等検討委員会は２２日、２０１９年４月の改選に向け、「総定数５１、２１選挙区」の見直しを含め、議論を始めた。総定数、区割り、選挙区ごとの定数の３項目について、来年１月をめどに結論を出すことを決めた。
　委員は自民５人、県民連合２人、公明１人で、オブザーバーで共産１人、無所属１人が加わる。委員長は鶴薗真佐彦氏（自民）。次回以降、具体的な議論に入る。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ