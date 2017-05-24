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与論で日本初確認「トビイシハナダイ」　鹿児島大院生が命名

(2017 05/24 13:00)
与論町沖で見つかり、命名された「トビイシハナダイ」（鹿児島大学総合研究博物館提供）
　鹿児島大学大学院連合農学研究科（総合研究博物館）の田代郷国（さとくに）さん（２６）が、与論町で採集したハタ科の魚を日本で初確認し、標準和名を「トビイシハナダイ」と付けた。２５日に日本動物分類学会が発行する英文学術誌で論文を発表する。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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