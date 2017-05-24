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官軍・薩軍　恩讐超え慰霊　１４０年節目に有志が石塔　鹿児島市・南洲墓地

(2017 05/24 23:45)
　鹿児島出身者を中心に親子兄弟、友人が敵味方に分かれて戦った西南戦争の犠牲者を官軍、薩軍隔てなく恩讐（おんしゅう）を超えて弔おう―。戦いから１４０年の節目に合わせ、有志が両軍戦没者を一緒に供養する、県内初の慰霊塔の建立を進めている。鹿児島市の南洲墓地に設置予定で、西郷隆盛の命日の前日（９月２３日）に除幕式を行う。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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