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種子島の魅力を発信　情報誌「ＩＳＬＡＮＤ　ＧＲＡＰＨ！Ｃ」創刊１０号

(2017 05/24 22:00)
創刊号と最新の１０号を手にする松園功編集長＝西之表市の南日本新聞社種子島支局
　種子島の情報誌「ＩＳＬＡＮＤ　ＧＲＡＰＨ！Ｃ（アイランドグラフィック）」が１０号を迎えた。食や歴史、伝統文化、景観、環境など硬軟取り混ぜたテーマを取り上げ、ユニークな活動をしている島民へのインタビューや寄稿を通じ、島の魅力を多面的に発信している。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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