種子島の魅力を発信 情報誌「ＩＳＬＡＮＤ ＧＲＡＰＨ！Ｃ」創刊１０号
(2017 05/24 22:00)
創刊号と最新の１０号を手にする松園功編集長＝西之表市の南日本新聞社種子島支局
（記事全文は２５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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