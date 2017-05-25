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山形屋が中元内見会　設立１００年記念商品も

(2017 05/25 13:00)
客層を広げようと、３０～４０代に人気の商品をそろえる山形屋の中元内見会＝鹿児島市
　山形屋（鹿児島市）は夏の中元商戦を前に２４日、得意客向けの内見会を開いた。株式会社設立１００年記念の限定商品や鹿児島の良さを感じられる「ふるさと再発見」ギフトを新たに用意した。６月２３日から、新規１６２点を含む１３５０点を集めたギフトセンターを開設する。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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