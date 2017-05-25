新燃岳への登山道整備　愛好家が許可得てやぶ払い

(2017 05/25 22:00)

大幡山の登山道を整備する愛好家＝小林市

新燃岳周辺の登山道を整備しようと２１日、小林市や鹿児島県内の登山愛好者ら３団体１９人がやぶ払いなどを行った。鹿児島地方気象台の新燃岳噴火警戒レベル引き下げ検討を受け、大幡山付近登山道整備実行委員会の呼び掛けで集まった。今回は小林市の許可を得て、新燃岳火口から１～２キロ間の立ち入り禁止区域で作業した。大幡山－獅子戸岳間は６年前から入れなかったため木々で覆われた状態。