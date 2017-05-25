TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

新燃岳への登山道整備　愛好家が許可得てやぶ払い

(2017 05/25 22:00)
大幡山の登山道を整備する愛好家＝小林市
　新燃岳周辺の登山道を整備しようと２１日、小林市や鹿児島県内の登山愛好者ら３団体１９人がやぶ払いなどを行った。鹿児島地方気象台の新燃岳噴火警戒レベル引き下げ検討を受け、大幡山付近登山道整備実行委員会の呼び掛けで集まった。
　今回は小林市の許可を得て、新燃岳火口から１～２キロ間の立ち入り禁止区域で作業した。大幡山－獅子戸岳間は６年前から入れなかったため木々で覆われた状態。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ