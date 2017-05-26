TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ 気象・自然

親しまれても…外来種　「特攻花」駆除に苦慮　鹿児島市

(2017 05/26 06:30)
繁殖力が強く短期間で群生するオオキンケイギク＝鹿児島市犬迫町
　特定外来生物に指定されている「オオキンケイギク」が鹿児島県内の至る所に繁茂し、関係者は駆除に頭を悩ませている。繁殖力が強く希少種を駆逐する場合もあるが、見た目がコスモスに似たかれんな黄色い花であることに加え、県内一部地域で「特攻花」と呼ばれ親しまれてきた経緯もあり、なかなか理解が広がらないからだ。
　鹿児島市の都市農業センターで今月２０日、かごしま環境未来館が、オオキンケイギク駆除体験講座を開いた。今年で２回目の講座で講師を務めた市環境保全課の吉満正明主査は、土手一面に揺れるオオキンケイギクを見つめながら「昨年全て刈り取ったのに。ここまで繁殖力があるとは…」とため息をついた。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ