親しまれても…外来種　「特攻花」駆除に苦慮　鹿児島市

(2017 05/26 06:30)

繁殖力が強く短期間で群生するオオキンケイギク＝鹿児島市犬迫町

特定外来生物に指定されている「オオキンケイギク」が鹿児島県内の至る所に繁茂し、関係者は駆除に頭を悩ませている。繁殖力が強く希少種を駆逐する場合もあるが、見た目がコスモスに似たかれんな黄色い花であることに加え、県内一部地域で「特攻花」と呼ばれ親しまれてきた経緯もあり、なかなか理解が広がらないからだ。鹿児島市の都市農業センターで今月２０日、かごしま環境未来館が、オオキンケイギク駆除体験講座を開いた。今年で２回目の講座で講師を務めた市環境保全課の吉満正明主査は、土手一面に揺れるオオキンケイギクを見つめながら「昨年全て刈り取ったのに。ここまで繁殖力があるとは…」とため息をついた。