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国分高生がセミの研究、世界へ発信

(2017 05/26 20:00)
研究成果を説明する国分高校３年の松下祐生さん（中央）と田口創磨さん（右）＝米国ロサンゼルス（国分高校提供）
　霧島市の国分高校理数科の３年生３人が５月中旬、米国ロサンゼルスで開かれた世界規模のコンテスト「国際学生科学技術フェア」に初出場し、先輩から引き継いだセミ（ツクツクボウシ）の研究成果を披露した。審査員に英語で説明し、苦労しながらも質問に応じた。国際交流も深め、国分高を世界に発信した。
　３人はサイエンス部生物班の松下祐生さん、反田江吏子さん、田口創磨さん。「屋久島方言で鳴くツクツクボウシの研究」をテーマに掲げ、屋久島と周辺の口永良部島、三島村３島に生息する個体の鳴き方が県本土と少し異なることを「方言」と捉え、約７３００年前の火砕流と関連付けて調べている。
米国であった国際学生科学技術フェアに出場した国分高校３年の田口創磨さん（左）、反田江吏子さん（中央）、松下祐生さん＝霧島市の同校
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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