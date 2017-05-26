国分高生がセミの研究、世界へ発信
(2017 05/26 20:00)
研究成果を説明する国分高校３年の松下祐生さん（中央）と田口創磨さん（右）＝米国ロサンゼルス（国分高校提供）
３人はサイエンス部生物班の松下祐生さん、反田江吏子さん、田口創磨さん。「屋久島方言で鳴くツクツクボウシの研究」をテーマに掲げ、屋久島と周辺の口永良部島、三島村３島に生息する個体の鳴き方が県本土と少し異なることを「方言」と捉え、約７３００年前の火砕流と関連付けて調べている。
米国であった国際学生科学技術フェアに出場した国分高校３年の田口創磨さん（左）、反田江吏子さん（中央）、松下祐生さん＝霧島市の同校
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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