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薩摩焼大使に国生さん委嘱　鹿児島県協同組合

(2017 05/29 23:00)
薩摩焼大使の委嘱状を手にする国生さゆりさん（左）＝鹿児島市の城山観光ホテル
　鹿児島県薩摩焼協同組合（西郷隆文理事長）は２９日、鹿屋市出身の女優・国生さゆりさん（５０）に「薩摩焼大使」を委嘱した。４人目の大使で女性は初めて。関連イベントなどで県内外に魅力を発信してもらう。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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