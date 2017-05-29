薩摩焼大使に国生さん委嘱 鹿児島県協同組合
(2017 05/29 23:00)
薩摩焼大使の委嘱状を手にする国生さゆりさん（左）＝鹿児島市の城山観光ホテル
（記事全文は３０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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