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「遊楽館」開館から２２年　鹿児島をＰＲ　東京・有楽町

(2017 05/29 22:15)
鹿児島のマンゴーを試食する来店客（右）＝東京・有楽町のかごしま遊楽館
　東京・有楽町にある鹿児島県のアンテナショップ「かごしま遊楽館」が開館２２周年を迎え、２７日から現地で誕生祭を開いている。３０日まで。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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