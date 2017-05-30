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リノベーションで建物再生を　鹿児島県経営者ら団体設立へ

(2017 05/30 13:00)
リノベーション住宅推進協議会鹿児島支部の発足イベントの打ち合わせをする大城仁氏（右）ら＝鹿児島市のマルヤガーデンズ
　間取りや用途を大幅に変えて既存の建物の価値を高める「リノベーション」を鹿児島で普及させようと、建設・不動産関係の若手経営者が６月、団体を設立する。発足記念イベントとして、１日に県外の専門家を招いたトークライブを開く。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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