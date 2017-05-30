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「聖后御前の墓」を児童ら清掃　志布志・泰野小

(2017 05/30 20:00)
「聖后御前の墓」を掃除する児童ら＝志布志市松山町泰野
　志布志市松山の泰野小学校の６年生１０人が１９日、伝説の人物として地域に伝わる「聖后（しょうご）御前」の墓とされる場所を清掃した。墓は昨年度の６年生が住民の話をもとに発見したもの。地域の文化財を守るのに一役買おうと、コケで覆われた石の墓をたわしでこするなどして、汚れを落とした。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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