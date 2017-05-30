「聖后御前の墓」を児童ら清掃　志布志・泰野小

(2017 05/30 20:00)

「聖后御前の墓」を掃除する児童ら＝志布志市松山町泰野

志布志市松山の泰野小学校の６年生１０人が１９日、伝説の人物として地域に伝わる「聖后（しょうご）御前」の墓とされる場所を清掃した。墓は昨年度の６年生が住民の話をもとに発見したもの。地域の文化財を守るのに一役買おうと、コケで覆われた石の墓をたわしでこするなどして、汚れを落とした。